ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية بهدف إنجاح القمة التاريخية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري كيم جونج أون وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع.

وأوضح الرئيس ترامب في تغريدة على موقع تويتر : ” نجري محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من يونيو، وإذا كان ضروريًا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد ” .