اقتراب جيسوس من تدريب الهلال يهدد سيروتي بالرحيل

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن لاعب الهلال الأرجنتيني، إيزيكيل سيروتي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بالتزامن مع اقتراب تولي المدرب الأرجنتيني جيسوس تدريب النادي.

ومن المقرر أن يعجل تولي جيسوس تدريب الهلال بمغادرة سيروتي؛ حيث أوضحت مصادر أنه الأقرب من بين اللاعبين الأجانب للرحيل.

يجدر الإشارة إلى أن المدرب الجديد طالب بلاعب محور ارتكاز متكامل دفاعًا وهجومًا لقيادة الفريق في الموسم المقبل ، بالإضافة إلى رفضه لتواجد 5 أجانب في خط المقدمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن انضمام جيسوس لقلعة الهلال لتولي تدريبه خلال الأيام المقبلة بعد أن ينهي جميع ارتباطاته بنادي لشبونة.