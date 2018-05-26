بالفيديو.. ” ميكونو ” يغرق شواطيء صلالة

مسقط(صدى):

تغرق شواطيء وشوارع مدينة صلالة العمانية في بحر من المياه؛ بسبب إعصار ميكونو الذي ضرب سواحل سلطنة عمان عصر أمس الجمعة.

وتصدر وسم ” #صلاله_الان ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، بالتزامن مع الكارثة الطبيعية التي تعاني منها سلطنة عمان والسواحل اليمنية، والتي تؤثرعلى جنوب شرق المملكة ناحية الخرخير.

وتفاعل المغردون مع الوسم بشكل كبير، متضامنين مع أهالي سلطنة عمان واليمن، على الوضع الذي يعيشوه بسبب الإعصار.