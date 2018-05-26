الزعاق: حدة إعصار ميكونو ستخف خلال السويعات القادمة

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن حدة إعصار ميكونو المتولد في بحر العرب 2018، ستخف خلال الساعات القادمة.

وقال ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” خلال السويعات القادمة ستخف حدة إعصار ميكونو المتولد في بحر العرب2018 ويتحول إلى عاصفة مدارية تؤثر على جنوب شرق السعودية ناحية الخرخير.

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