الزعاق: حدة إعصار ميكونو ستخف خلال السويعات القادمة
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن حدة إعصار ميكونو المتولد في بحر العرب 2018، ستخف خلال الساعات القادمة.
وقال ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” خلال السويعات القادمة ستخف حدة إعصار ميكونو المتولد في بحر العرب2018 ويتحول إلى عاصفة مدارية تؤثر على جنوب شرق السعودية ناحية الخرخير.
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#خلال السويعات القادمة ستخف حدة #اعصار_ميكونو المتولد في #بحر_العرب2018 ويتحول إلى عاصفة مدارية تؤثر على جنوب شرق #السعودية ناحية #الخرخير #الربع_الخالي #شرورة pic.twitter.com/za3t42Mj59
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ٢٦ مايو ٢٠١٨
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