آل الشيخ لـ ” الأهلي المصري “: انتظر الرد بشكل رسمي وواضح

نواف السالم (صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي.

وطالب ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” الفيسبوك ” مجلس إدارة الأهلي بالرد على ما جاء في بيانه بشأن توضيح اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي، بشكل رسمي وواضح.

وقال ” أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي أن يردوا على ما جاء في البيان الذي ذكرته سابقا بشكل رسمي وواضح … بدلًا من صياغة بيان ركيك و تسريبه ثم العودة عنه ونفيه “.

وكان “آل الشيخ ” أًصدر بيانًا أمس الجمعة، كشف خلاله بعض الحقائق حول اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

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