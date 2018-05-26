أسعار الذهب لليوم العاشر من شهر رمضان

علي العنزي(صدى):

وصلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، العاشر من شهر رمضان المبارك إلى مبلغ 157.03 ريال لعيار 24، وسجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.95 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 مبلغ 137.41 ريال، وعيار 18 مبلغ 117.78 ريال، وعيار 14 وصل إلى مبلغ 91.60 ريال، فيما سجل الذهب عيار 12 مبلغ 78.52 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب مبلغ 4,884 ريالًا، والجنيه الذهب مبلغ 1,099 ريالًا، وكيلو الذهب مبلغ 157,033 ريالًا.