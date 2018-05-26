أسعار الذهب لليوم العاشر من شهر رمضان
وصلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، العاشر من شهر رمضان المبارك إلى مبلغ 157.03 ريال لعيار 24، وسجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 143.95 ريال.
كما سجل الذهب عيار 21 مبلغ 137.41 ريال، وعيار 18 مبلغ 117.78 ريال، وعيار 14 وصل إلى مبلغ 91.60 ريال، فيما سجل الذهب عيار 12 مبلغ 78.52 ريال.
وبلغت أسعار أوقية الذهب مبلغ 4,884 ريالًا، والجنيه الذهب مبلغ 1,099 ريالًا، وكيلو الذهب مبلغ 157,033 ريالًا.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4377 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن هذي اسعار السبايك
لكن اسعار المشغولات لازالت مرتفعه
البارح مشتري ذهب الغرام بـ 180 ريال
qlq[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 12 دقيقة
المصنعية من 40 الي 60 وبعض انواع الصب الكاستنق يصل الي 150 ريال تضاف الي سعر العالمي لعيار الذهب اضافة الي 4 ريالات ع السعر في كل جرام