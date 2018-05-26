بالفيديو.. تركيا تدعو لـ” ربيع ” في المملكة بعد فشل مشروعها القطري
يوجه مثلث الإرهابي قطر وتركيا وإيران أنظارهم إلى إسقاط المملكة ونشر الفوضى والفساد بداخلها، باعتبارها قلب الإسلام وحماية الدول العربية.
ويسعى مثلث الإرهاب في الفترة الأخيرة إلى نشر الفتنة بين أبناء المملكة وغزوها بمجنسين وكتائب إلكترونية تنتحل شخصيات سعودية لإقامة ” ربيع ” داخل المملكة، في محاولة منهم لبيع الوهم للعالم بتفكك المملكة.
وفي فضيحة تؤكد مساعي ثلاثي الشر للنيل من المملكة دعا دعا مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علنًا في التليفزيون القطري إلى ربيع في المملكة، قائلًا ” المملكة تخضع لقبيلة واحدة ويحكمها ملك واحد لذلك لابد أن تشهد ربيعًا “.
فلم تقتصر تجاوزاتهم على الإرهاب فقط، بل يواصل مثلث الشر والإرهاب التدخل في شؤون الدول العربية وعلى رأسهم المملكة، فبعد إفشال المملكة للمشروع القطري بقيادة تركيا، لجأ أردوغان للدعوة لثورة في المملكة لتحقيق أهدافه.
ويجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بالربيع العربي هي إحدى مخططات ثلاثي الشر التي بدأ تنفيذها الأعوام الأخيرة لتندلع الفوضى من خلالها في الأراضي العربية على سبيل المثال ما حدث في مصر وليبيا واليمن.
مستشار خليفة الإخونج أردوغان يقول: ان السعودية بحاجة إلى #ربيع_عبري!
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مخطط الربيع العبري كان العلج في تركيا يستخدم #صهاينة_قطر لتنفيذ المشروع فأفشلته السعودية؛ الآن خرج العلوج الاتراك يدعون للثورة داخل السعودية وبإذن الله حكم العلماني اردوغان إلى زوال وستبقى السعودية شامخة🇸🇦 pic.twitter.com/8RjsVi2nRV
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢٦ مايو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 2 ساعتين
لن ينالوا من عزيمتنا.. وارادتنا اقوى من ارهابهم هاذولا الارهابيين الخونة الله ينتقم منهم
qlq[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايوه كذا ع المكشوف
وداعية يا اخر ليلة
البقرات الثلاث جايكم الدور
يا بتوع شريفة
علي الجهني[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشعب السعودي شعب مسلم وفِي وكريم وطيب ومعاهد وارواحنا فداء لبلدنا ونحن بعون الله صف واحد خلف قيادتنا الرشيدة
والقافلة تسير والكلاب تنبح
دام عزك ياوطن
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه من كثر ما انتو كذابين صرتو اي شي تكتبونه نصدق العكس ياصدى الفقر
والله انكم انتو اكبر اعداء للوطن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4377 ] نشر منذ 1 ساعة
يخسون شعب المملكة كله يد واحده مع قيادتنا الرشيده
لانخون البيعه التي في اعناقنا ولاننزع يدا من طاعه
اذكر ايام قالوا ثورة حنين طلع واحد منسم بعد صلاة الجمعه وطلع خرقه من شنطة سيارته
مكتوب قيها مظاهرات
مسكوه المصلين بالعقل محطوه محطوه لين قال بس وسلموه الشرطة
المر[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 1 ساعة
يوم الربيع اللي زمان الامور الحمد لله عندنا سهود ومهود ماعلينا من اللي يبربر كلنا يد وحده
الحربي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 55 دقيقة
كم حساب هذه الجمله يا اردوغان ؟ كم دفعو لك قطرائيل?
ههههههه راح نتذكر من راح يطير ياخبل تركيا 👎🏽