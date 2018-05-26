بالفيديو.. تركيا تدعو لـ” ربيع ” في المملكة بعد فشل مشروعها القطري

طلال الضوي(صدى):

يوجه مثلث الإرهابي قطر وتركيا وإيران أنظارهم إلى إسقاط المملكة ونشر الفوضى والفساد بداخلها، باعتبارها قلب الإسلام وحماية الدول العربية.

ويسعى مثلث الإرهاب في الفترة الأخيرة إلى نشر الفتنة بين أبناء المملكة وغزوها بمجنسين وكتائب إلكترونية تنتحل شخصيات سعودية لإقامة ” ربيع ” داخل المملكة، في محاولة منهم لبيع الوهم للعالم بتفكك المملكة.

وفي فضيحة تؤكد مساعي ثلاثي الشر للنيل من المملكة دعا دعا مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علنًا في التليفزيون القطري إلى ربيع في المملكة، قائلًا ” المملكة تخضع لقبيلة واحدة ويحكمها ملك واحد لذلك لابد أن تشهد ربيعًا “.

فلم تقتصر تجاوزاتهم على الإرهاب فقط، بل يواصل مثلث الشر والإرهاب التدخل في شؤون الدول العربية وعلى رأسهم المملكة، فبعد إفشال المملكة للمشروع القطري بقيادة تركيا، لجأ أردوغان للدعوة لثورة في المملكة لتحقيق أهدافه.

ويجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بالربيع العربي هي إحدى مخططات ثلاثي الشر التي بدأ تنفيذها الأعوام الأخيرة لتندلع الفوضى من خلالها في الأراضي العربية على سبيل المثال ما حدث في مصر وليبيا واليمن.