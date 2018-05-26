بالفيديو..عاصي الحلاني يبكي..ويوضح: ذهبت ذا فويس على كرسي متحرك

نورة الشهري(صدى):

كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، اليوم السبت، أنه على الرغم من الحالة الجيدة التي كان يظهر بها في برنامج ” ذا فويس “، إلا أن هناك أمور لا يعلمها أحد.

وكشف ” الحلاني ” في برنامج ” مجموعة إنسان ” مع ” علي العلياني “، أنه كان يذهب في فترة إلى ذا فويس على كرسي متحرك، وكان الطبيب يحذره عندما كان يتفاعل مع المتسابقين خوفًا عليه ؛ حيث أجرى عمليه نقل عظام.

وعلى جانب أخر بكى ” الحلاني ” متأثرًا عندما تتطرق للحديث عن أخوه الأصغر منه ” علي ” الذي توفى ؛ حيث قال إنه كان رفيق عمره ليس مجرد أخ.

وتابع : ” كنت أشوفه ابني أكثر ما هو أخي، وكان موته مفاجيء ، مما سبب صدمة لي ، لأنه كان الأقرب ووفاته تزامنت مع مروري بأزمة صحية ”