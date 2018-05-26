بالفيديو..عاصي الحلاني يبكي..ويوضح: ذهبت ذا فويس على كرسي متحرك
كشف المطرب اللبناني عاصي الحلاني، اليوم السبت، أنه على الرغم من الحالة الجيدة التي كان يظهر بها في برنامج ” ذا فويس “، إلا أن هناك أمور لا يعلمها أحد.
وكشف ” الحلاني ” في برنامج ” مجموعة إنسان ” مع ” علي العلياني “، أنه كان يذهب في فترة إلى ذا فويس على كرسي متحرك، وكان الطبيب يحذره عندما كان يتفاعل مع المتسابقين خوفًا عليه ؛ حيث أجرى عمليه نقل عظام.
وعلى جانب أخر بكى ” الحلاني ” متأثرًا عندما تتطرق للحديث عن أخوه الأصغر منه ” علي ” الذي توفى ؛ حيث قال إنه كان رفيق عمره ليس مجرد أخ.
وتابع : ” كنت أشوفه ابني أكثر ما هو أخي، وكان موته مفاجيء ، مما سبب صدمة لي ، لأنه كان الأقرب ووفاته تزامنت مع مروري بأزمة صحية ”
مجموعة إنسان – عاصي الحلاني يبكي بتأثر عند الحديث عن شقيقه علي الراحل #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/uOFbSNaAEf
— MBC Group (@mbc_group) May 25, 2018
زائر[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 21 دقيقة
استغرب تلميع إعلامنا لهذه الأشكال القذرة !!!