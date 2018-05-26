10 خطوات تحمي بها سيارتك من الحرارة المرتفعة وأضرار أشعة الشمس

متابعات(صدى):

مع الأجواء شديدة الحارة في هذا الوقت من العام تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير السلبي لأشعة الشمس على أجزاء السيارة، وتكثر الأعطال وتتلف بعض الأجزاء مما قد تؤدي لعواقب وخيمة وتكاليف باهظة، وهو ما نستعرض حلوله هنا.

1- ضبط هواء الإطارات

يجب التأكد من ضبط هواء الإطارات بالمعايير المثالية لسيارتك بما يلائم حرارة الجو، وفي حال إرتفاع ضغط الهواء مع الحرارة الشديدة قد يؤدي لتمدد الهواء وانفجار الإطار.

2- فحص سيولة زيت المحرك

ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وإهماله قد يعرض أجزاء المحرك للتلف، فيجب فحص الزيت وانتقاء زيت ذو لزوجة عالية، والحرص على تغييرة وفقًا لعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة.

3- فحص قدرة البطارية

الحرارة الشديدة تؤثر على جميع أجزاء السيارة ومنها البطارية، فتعمل على إضافة جهد على البطارية وتؤدي لضعفها، فيجب فحص البطارية جيدا وتغيير الكابلات التالفة، وتغييرها حال ضعفها الشديد.

4- جودة السيور والخراطيم

يجب التأكد من من جودة كامل خراطيم وسيور السيارة خاصه سير المحرك، لضمان القيادة بأمان وعدم تمزق السيور المفاجئ لتهالكها.

6- سائل تبريد المحرك

من أهم الأمور التي يجب فحصها خلال فصل الصيف سائل تبريد المحرك، وذلك بالفحص الدائم لماء الردياتير، فمع الحرارة الشديدة يحدث تبخر ونقص للماء، مما يؤدي لسخونه المحرك وتعرضه للتلف.

7- مكيف السيارة

يجب فحص شحن فريون المكيف والتأكد من ضبطه وصيانته، والتخلص من الروائح الكريهة به، حتى تنعم بالراحة في حرارة الصيف الشديدة.

8- تغيير الفلاتر

مع الحرارة العالية وتأثيرها الشديد على أجزاء السيارة يجب التأكد من تغيير فلاتر السيارة الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، قد يؤدي إهمال تغييرها إلى عطب كامل بالسيارة.

9- حقيبة الطوارئ

من الهام أن تكون مستعدا لأي طارئ يحدث على الطريق، لذا مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية، يجب إضافة عدة لتصليح السيارة من مفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت المحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.

10- التنظيف الخارجي للسيارة

من الهام تنظيف السيارة من الخارج خاصة الزجاج الأمامي والخلفي والجانبي، ليمنح السائق رؤية أوضح للطريق، وكذلك إزالة الرواسب العالقة بها مما يجعلها تعمل بكفاءة أكبر.