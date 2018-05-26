بالفيديو .. ” عصام الدين ” : عقب زيارة رئيس الفيفا المملكة أصبحت عاصمة الرياضة العالمية

ماجد محمد(صدى):

قال الصحفي الرياضى المخضرم ” عادل عصام الدين ” ، في تصريحات له برنامج ” الخيمة ” ، المذاع علي القناة الرياضية، إن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، لـ سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظه الله، ورئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” في هذا التوقيت، قبيل بطولة كأس العالم تثبت أن المملكة أصبحت عاصمة الرياضة العالمية وأن لها ثقل في المجال الرياضي.

وأضاف ” عصام الدين ” ، أن المملكة وصلت إلى هذه المكانة عق إهتمامها بتنظيم الدورات العالمية لتوفير عنصر المشاهدة، وهو الأمر الذى أدي إلى ارتفاع عنصر ممارسة الرياضة، وأدي إلي عنصر المنافسة التي نشهدها حاليًا وذلك بدعم من الحكومة الرشيدة ورئيس الهيئة العامة للرياضة ” آل الشيخ ” .