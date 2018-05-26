بالفيديو.. شرطة الملالي تواصل قمع ثورة الشعب بعد اشتعال أزمة الوقود
واصل نظام الملالي الفاسد محاولاته لقمع وتخويف الشعب الإيراني الثائر؛ على خلفية أزمة الوقود الأخيرة التي ضربت البلاد، وأجبرت سائقي الشاحنات على الإضراب.
ووثق فيديو لحظة قيام شرطة الملالي بإجبار المتظاهرين على إنهاء إضرابهم في محافظة أذربيجان .
يجدر الإشارة إلى أن السائقين يواصلوا الإضراب لليوم الرابع على التوالي بعد فشل السلطة في السيطرة على المضربين؛ حيث شمل الإضراب 168 مدينة في 29 محافظة في عموم إيران، فازداد طول طوابير الشاحنات المتوقفة التي ترفض شحن الحمولات.
فهد[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 25 دقيقة
شو منتظرين من نظام مجوسي داعم للارهاب.
تركي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة
شرطة مجرمة لا سبيل لهم سوى القمع على ما يفعلون من دعم للارهاب تجردوا من الرحمة