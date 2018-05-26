بالصور.. وفاة وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 أخرين، أمس الجمعة، في حادث تصام بين شاحنة ومركبة على طريق الجنوب بعد قياء باتجاه شقصان.

وفي هذا السياق أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الاحمر في الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي .

وتابع : ” عند وصول الفرق الإسعافية للموقع تبين أن الحادث نتج عنه ستة حالات ثلاث منها قدرت اصابتها بالبليغة واثنتين اصيبت بإصابات متوسطة فيما انتقلت حالة إلى رحمة الله ” .

وأكد أنه على الفور تم التعامل مع الحالات المصابة ونقلت بتعاون الجهات ذات العلاقة إلى مستشفى قياء العام .