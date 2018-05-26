مدني جازان يرفع الجاهزية ويستعد لتبعات ميكونو

تركي السالم(صدى):

عقدت اللجنة الفورية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس اجتماعًا، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقه العميد علي بن محمد وهاس, بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة والمعنية بتنفيذ تدابير ومهام الدفاع المدني.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشه الاستعداد لما قد ينتج من تبعيات وآثار عن الحالة المدارية في بحر العرب ” ميكونو ” وما قد يصحبها من تغيرات مناخية وفقاً لما ورد من تنبيهات صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد العميد وهاس، أهمية رفع درجة الاستعداد والجاهزية على ضوء الخطط المعدة مسبقاً, وتفعيل خطط الإسناد الآلي والبشري حسب ما يتطلبه الموقف، مشددًا على ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجنة بمقر مركز القيادة والتوجيه للتدخل المباشر لمواجهة أي حالة طارئة ميدانياً حسب اختصاص كل جهة.