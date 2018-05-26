الجيش اليمني يُحرر منطقة جديدة في تعز من قبضة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم، منطقة وادي الجسر غرب تعز، إثر مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله ” إن المواجهات أدت إلى تحرير وادي الجسر بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة غرب تعز، وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ” .

وفي السياق ذاته، تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمال غرب المدينة، استخدم فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.