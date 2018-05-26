شبكات الاتصالات والمياه باليمن خارج الخدمة إثر إعصار ماكونو

فهمي محمد(صدى):

واصل إعصار ماكونو حصد الخسائر باليمن ، حيث تسبب في سقوط أبراج الاتصالات وتعطل خدمات المياه، بمديرية حوف بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وفي هذا السياق غرد راجح باكريت محافظ محافظة المهرة عبر حسابه على ” تويتر ” ، قائلًا إن شبكات الاتصالات خرجت عن الخدمة في مديرية حوف، مع سقوط الأبراج وانقطاع خدمة المياه، كما انهارت بعض المنازل بسبب قوة الرياح الناتجة عن الإعصار.

يجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق اليوم، كشف وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين ،أنه تم العثور على 7 جثث، و4 أشخاص آخرين على قيد الحياة، بعد فقدانهم جراء إعصار ” ميكونو ” الذي ضرب أرخبيل سقطرى