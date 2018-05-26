بالفيديو.. المغامسي يروي قصته مع الممرضة اللبنانية عند إجراء عملية بالقلب
كشف الداعية الإسلامي صالح المغامسي، اليوم الجمعة ، عن قصته مع إحدى الممرضات التي تحمل الجنسية اللبنانية عندما أجرى عملية جراحية في القلب.
وقال ” المغامسي ” في برنامج ” صالح المغامسي من الصفر ” ، إنه بعد إجراء العملية، تم اكتشاف تجمع دموي على القلب وكان يحتاج ذلك لأجراء جراحة أخرى.
وأضاف : ” عندما أبلغني الدكتور بذلك قالت الممرضة اللبنانية التي كانت تقف على جنب في الغرفة، صلي على النبي وربك بيفرجها ” .
وتابع : ” صليت على النبي كما قالت الممرضة، وبعد ذلك اختفت التجمعات الدموية، حيث قال الطبيب السوداني إن الذي أردنا أن نصنعه في غرفة العمليات فرجه الله من فوق سبع سنوات ” .
ما هي قصة الممرضة اللبنانية مع #صالح_المغامسي وماذا طلبت منه ؟@Mofeed_n@MinAlsefer @SalehAlmoghamsy#صالح_المغامسي_من_الصفر#من_الصفر pic.twitter.com/zh41cpDOJR
— MBC1 (@mbc1) May 25, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47629 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامتك ياشيخ صالح ,, خطاك السو ,,
,, ان شاء الله طهور ,, ومبارك عليكم الشهر الكريم ,, آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله عليك يا شيخ ..الحمد لله على سلامتك
عليه افضل الصلاة والسلام
الجوهرة[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 56 دقيقة
واضح إن الممرضة دعتلك من قلبها يا شيخ هههههههه
الحمد لله ع السلامة