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بالفيديو.. المغامسي يروي قصته مع الممرضة اللبنانية عند إجراء عملية بالقلب

بالفيديو.. المغامسي يروي قصته مع الممرضة اللبنانية عند إجراء عملية بالقلب
نايف السالم(صدى):

كشف الداعية الإسلامي صالح المغامسي، اليوم الجمعة ، عن قصته مع إحدى الممرضات التي تحمل الجنسية اللبنانية عندما أجرى عملية جراحية في القلب.

وقال ” المغامسي ” في برنامج ” صالح المغامسي من الصفر ” ، إنه بعد إجراء العملية، تم اكتشاف تجمع دموي على القلب وكان يحتاج ذلك لأجراء جراحة أخرى.

وأضاف : ” عندما أبلغني الدكتور بذلك قالت الممرضة اللبنانية التي كانت تقف على جنب في الغرفة، صلي على النبي وربك بيفرجها ” .

وتابع : ” صليت على النبي كما قالت الممرضة، وبعد ذلك اختفت التجمعات الدموية، حيث قال الطبيب السوداني إن الذي أردنا أن نصنعه في غرفة العمليات فرجه الله من فوق سبع سنوات ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47629 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامتك ياشيخ صالح ,, خطاك السو ,,

,, ان شاء الله طهور ,, ومبارك عليكم الشهر الكريم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله عليك يا شيخ ..الحمد لله على سلامتك
عليه افضل الصلاة والسلام

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 56 دقيقة

واضح إن الممرضة دعتلك من قلبها يا شيخ هههههههه
الحمد لله ع السلامة

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