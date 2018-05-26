بالفيديو.. المغامسي يروي قصته مع الممرضة اللبنانية عند إجراء عملية بالقلب

نايف السالم(صدى):

كشف الداعية الإسلامي صالح المغامسي، اليوم الجمعة ، عن قصته مع إحدى الممرضات التي تحمل الجنسية اللبنانية عندما أجرى عملية جراحية في القلب.

وقال ” المغامسي ” في برنامج ” صالح المغامسي من الصفر ” ، إنه بعد إجراء العملية، تم اكتشاف تجمع دموي على القلب وكان يحتاج ذلك لأجراء جراحة أخرى.

وأضاف : ” عندما أبلغني الدكتور بذلك قالت الممرضة اللبنانية التي كانت تقف على جنب في الغرفة، صلي على النبي وربك بيفرجها ” .

وتابع : ” صليت على النبي كما قالت الممرضة، وبعد ذلك اختفت التجمعات الدموية، حيث قال الطبيب السوداني إن الذي أردنا أن نصنعه في غرفة العمليات فرجه الله من فوق سبع سنوات ” .