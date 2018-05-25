قبل نهائي كييف.. كلوب: لن تنتهي المباراة بخبرة الريال

ماجد محمد(صدى):

أوضح مدرب ليفربول الإنجليزي كلوب، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد بطبيعة الحال سيكون أكثر ثقة في الفوز.

وأضاف ” كلوب ” أن الريال لديه خبره بكل تأكيد، قائلًا : ” إن خبرة ريال مدريد الكبيرة ستعطيهم الثقة للفوز للمرة الثالثة على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون الريال أكثر ثقة منا، لكن المباراة لا تنتهي في هذه اللحظة، إنها تبدأ ” .

وتابع: ” افعل كل ما تريد في مباراة كرة قدم لأنها مجرد مباراة.. مباراة كبيرة بكل تأكيد، لكنها مجرد مباراة ” .

واستكمل: ” عندما ترى ريال مدريد يلعب تقول إنهم حقاً أقوياء، لكنهم لم يواجهونا من قبل ” .