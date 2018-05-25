صحة عسير: ضبط أجنبي ينتحل صفة طبيب

أبها(صدى):

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لإدارة الالتزام في صحة عسير، اليوم الجمعة، شخص هندي الجنسية، يدعي أهليته في ممارسة علاج بعض الأمراض في إحدى الشقق السكنية، بشكل يهدد سلامة المرضى ويخالف الأنظمة.

جاء ذلك بالتعاون مع دوريات الأمن في مدينة أبها، فيما أكد الدكتور ” عبدالله عيسى عسيري ” مدير إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أن مفتشي إدارة الالتزام في صحة عسير تمكنوا من متابعة المتهم “هندي الجنسية ” ، وهو يمارس تقديم خدمات طبية وعلاجية بدون ترخيص، مخالفًا بذلك أنظمة مزاولة المهن الطبية، وأنظمة الإقامة والعمل.

وقال ” عسيري ” ، إن المتهم قام بالترويج لنفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا تقديمه العلاج ” بالإبر الصينية، والحجامة، والتدليك، ومعالجة الانزلاق الغضروفي وغيره من الأمراض، كالجلطات وأمراض القولون وبعض الأمراض النفسية ” ، وهو يشكل خطورة على سلامة المراجعين له.

وأضاف ” مدير الإدارة ” ، أنه بفضل الله وبعد التنسيق المسبق مع دوريات الأمن في مدينة أبها، تم مداهمة الموقع بحي النميص بمدينة أبها في تمام الساعة العاشرة مساءً الخميس، وتم ضبطه متلبسًا بالتهم وتم إعداد المحاضر اللازمة واستلامه من قبل الجهات الأمنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

وشددت ” صحة عسير ” ، على أنها لن تتهاون في متابعة وملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتدعو عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة مماثلة عبر الرقم 937.