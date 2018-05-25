اعتماد مجلس إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل

نواف السالم(صدى):

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي الاتفاق لاستكمال فترته تحت رئاسة خالد الدبل.

وقبل رئيس الهيئة تركي آل الشيخ استقالة كلا من : راشد بن عبد الله الدوسري، وسلطان بن إبراهيم الجميح، بينما اعتمد عضوية : عبد الرحمن بن عبد اللطيف المعيبد، محمد بن سعد القحطاني، أحمد بن خليل الزياني.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

خالد بن ع بدالله الدبل رئيسًا لمجلس الإدارة

حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس

إبراهيم بن سليمان القاسم أمينًا عامًا

بندر بن عبدالله العليو أمينًا للصندوق

والأعضاء:

معاذ بن ماجد العوهلي

هبد العزيز بن محمد العثمان

عبد الرحمن بن عبد اللطيف المعيبد

محمد بن سعد القحطاني

أحمد بن خليل الزياني

طلال بن محمد البنعلي