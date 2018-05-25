اعتماد مجلس إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل
اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي الاتفاق لاستكمال فترته تحت رئاسة خالد الدبل.
وقبل رئيس الهيئة تركي آل الشيخ استقالة كلا من : راشد بن عبد الله الدوسري، وسلطان بن إبراهيم الجميح، بينما اعتمد عضوية : عبد الرحمن بن عبد اللطيف المعيبد، محمد بن سعد القحطاني، أحمد بن خليل الزياني.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
خالد بن ع بدالله الدبل رئيسًا لمجلس الإدارة
حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس
إبراهيم بن سليمان القاسم أمينًا عامًا
بندر بن عبدالله العليو أمينًا للصندوق
والأعضاء:
معاذ بن ماجد العوهلي
هبد العزيز بن محمد العثمان
عبد الرحمن بن عبد اللطيف المعيبد
محمد بن سعد القحطاني
أحمد بن خليل الزياني
طلال بن محمد البنعلي
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