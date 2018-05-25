قبل موقعه كييف.. زيدان: الريال ليس مرشح للفوز أمام ليفربول

نواف السالم(صدى):

يرى المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، أنه لا يمكن اعتبار فريقه مرشح للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته غدًا في كييف أمام ليفربول.

وقال ” زيدان ” ، إنهم يسعون لاستغلال الفرصة واقتناص اللقب، إلا أنه ليس أمر مسلم به أن يفوز الملكي على الريدز.

وأوضح “زيدان ” : ” دائماً ما تكون الفرص متساوية في المباريات النهائية، يتعين علينا أن نلعب كلنا مباراة عظيمة في محاولة للفوز، لا نرى أنفسنا أننا المرشح الأبرز، ولا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به ” .

وتابع : ” اليوم نحن سعداء لأننا وصلنا إلى هنا، وسنخوض نهائياً آخر، لن نعيش هذه الأجواء مرة أخرى ” .