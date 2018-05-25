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بالفيديو.. نهاية صادمة لفتاة حاولت الانتحار من أعلى بناية عالية

بالفيديو.. نهاية صادمة لفتاة حاولت الانتحار من أعلى بناية عالية
بكين(صدى):

نجت فتاة صينية من الموت بعد محاولتها الانتحار من أعلى بناية شاهقة الارتفاع.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة وهي تقف فوق بناية شاهقة العلو وتهدد بالانتحار وسط حشد من رجال الإنقاذ والمواطنين، وفجأة القت نفسها ولكن من حسن حظها سقطت على الكيس الهوائي لتنجو من الموت.


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