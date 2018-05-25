بالفيديو.. نهاية صادمة لفتاة حاولت الانتحار من أعلى بناية عالية
نجت فتاة صينية من الموت بعد محاولتها الانتحار من أعلى بناية شاهقة الارتفاع.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة وهي تقف فوق بناية شاهقة العلو وتهدد بالانتحار وسط حشد من رجال الإنقاذ والمواطنين، وفجأة القت نفسها ولكن من حسن حظها سقطت على الكيس الهوائي لتنجو من الموت.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1331 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5177 ] نشر منذ 35 دقيقة
🤭🙁