بالفيديو.. نهاية صادمة لفتاة حاولت الانتحار من أعلى بناية عالية

بكين(صدى):

نجت فتاة صينية من الموت بعد محاولتها الانتحار من أعلى بناية شاهقة الارتفاع.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة وهي تقف فوق بناية شاهقة العلو وتهدد بالانتحار وسط حشد من رجال الإنقاذ والمواطنين، وفجأة القت نفسها ولكن من حسن حظها سقطت على الكيس الهوائي لتنجو من الموت.