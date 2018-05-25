بالصور.. صقور المملكة البواسل ينتشرون في سقطري لتقديم الإغاثة للشعب اليمني
وصلت القوات المشتركة السعودية إلى محافظة سقطري اليمنية، وانتشرت بكثافة من أجل تقديم المساعدة للأهالي المتضررين من إعصار ماكونو.
ونشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، صورًا للقوات وهي تقدم المساعدات ، معلقًا : ” دائما في الموعد القوات المشتركة السعودية، يقدمون الخدمات الطبية الميدانية لاشقاءنا في محافظة سقطري اليمنية “.
كما قدم جنود المملكة البواسل المواد الإغاثية والمواد اللازمة للشعب اليمني بالتعاون مع فريق إعادة إعمار اليمن؛ حيث عملوا على فتح الطرق التي انغلقت على خلفية الإعصار الذي ضرب المحافظة.
فهد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يعطيكم العافية وينصركم على الاعداء
فيصل[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله ينتقم منهم وبلهم اهل سقطري الصبر يارب العالمين
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5177 ] نشر منذ 46 دقيقة
فيصل ياليت توضح … ياويل مين والله ينتقم من مين ..!!!!
فيصل[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 37 دقيقة
اختي ناقدة ومتابعة بعد السلام ..
الله ينتقم من مليشيات الحوثي المجوس الارهابية
ويلهم اهل اليمن الصبر والسلوان على مصيبة اعصار ماوكنو
ويعظم اجر جنودنا العظام ويحميهم للوطن ولاهلهم يارب العالمين
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5177 ] نشر منذ 31 دقيقة
وعليكم السلام والرحمه
صدقت كلامك سليم 👍🏻
اللهم آمين يارب …💖
فيصل[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يحفظك ويديم الامن على مملكتنا يارب العالمين