بالصور.. صقور المملكة البواسل ينتشرون في سقطري لتقديم الإغاثة للشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

وصلت القوات المشتركة السعودية إلى محافظة سقطري اليمنية، وانتشرت بكثافة من أجل تقديم المساعدة للأهالي المتضررين من إعصار ماكونو.

ونشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، صورًا للقوات وهي تقدم المساعدات ، معلقًا : ” دائما في الموعد القوات المشتركة السعودية، يقدمون الخدمات الطبية الميدانية لاشقاءنا في محافظة سقطري اليمنية “.

كما قدم جنود المملكة البواسل المواد الإغاثية والمواد اللازمة للشعب اليمني بالتعاون مع فريق إعادة إعمار اليمن؛ حيث عملوا على فتح الطرق التي انغلقت على خلفية الإعصار الذي ضرب المحافظة.