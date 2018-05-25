قائد الأخضر يشعر بالندم خارج المستطيل الأخضر
كشف أسامة هوساوي، قائد الأخضر، عن شعوره بالندم؛ بسبب تأخره عن دراسته الجامعية.
وأوضح هوساوي أنه يتبقى له عام ونصف تقريبًا لإنهاء دراسته الجامعية، قائلًا: ” أحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي “.
وعن مونديال روسيا قال: ” شرف لي أن أكون قائداً لمنتخب بلادي، وسنشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريباً التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة ” .
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يوفقك
يارب نشوف منتخبنا وهو حامل كاس العالم