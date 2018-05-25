قائد الأخضر يشعر بالندم خارج المستطيل الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

كشف أسامة هوساوي، قائد الأخضر، عن شعوره بالندم؛ بسبب تأخره عن دراسته الجامعية.

وأوضح هوساوي أنه يتبقى له عام ونصف تقريبًا لإنهاء دراسته الجامعية، قائلًا: ” أحاول أن أضغط على نفسي للحصول على شهادتي “.

وعن مونديال روسيا قال: ” شرف لي أن أكون قائداً لمنتخب بلادي، وسنشارك في محفل كبير مثل كأس العالم الجميع يشاهدونه، وبإذن الله نلعب مباراة الافتتاح وهي تقريباً التي ستحظى بأعلى نسبة مشاهدة في البطولة ” .