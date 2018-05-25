شيرين ترغب في قطع علاقتها مع رامز جلال بعد حلقتها في برنامجه

أماني الغامدي(صدى):

وجهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، اليوم الجمعة رسالة إلى الفنان المصري رامز جلال مقدم أكبر برنامج للمقالب في شهر رمضان ” رامز تحت الصفر ” ؛ وذلك عقب إذاعة حلقتها مع اليوم.

وغردت شيرين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة : ” أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز “.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب هي ضيفة رامز في الحلقة العاشرة؛ والتي تعرضت لفقدان الوعي بعد أن تعرضت للمقلب الذي أثار رعبها.

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