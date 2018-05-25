الحوثيون يوحدون خطبة الجمعة لتشويه التاريخ والسيرة النبوية

فهمي محمد(صدى):

وأكدت تقارير إعلامية يمنية، اليوم الجمعة، أن جماعة الحوثيين، فرضت على خطباء مساجد بمدينة صنعاء إلقاء خطبة موحدة، الأمر الذي قوبل بغضب أئمة المساجد والمصلين، لما تضمنته تلك الخطبة من أخطاء فادحة.

وأوضحت ” التقارير “، أن الخطبة فرضتها الميليشيات بالقوة، رغم مخالفتها حقائق التاريخ والسيرة النبوية المطهرة؛ حيث زعم موزعو الخطبة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة في العاشر رمضان.

وأوضحت ” التقارير”، أن ” أئمة مساجد صنعاء ” يرون تصرف الحوثيين ينم عن جهل مقيت، وخاصة بعد حشو الخطبة بمضامين تحريضية وتزوير للتاريخ وإساءة لفتح مكة الذي قام به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في العشرين من رمضان.

وأشار ” الأئمة “، إلى أن ” الأخطاء في الخطبة كانت مبالغ فيها، وأن معديها ادعوا زورًا وبهتانًا أن الرسول الكريم دخل مكة بقوة السلاح بالمخالفة لأعظم واقعة تسامح سجلها التاريخ، حينما عفا النبي عمن آذوه “.

والجدير بالذكر أن ” الميليشيات الحوثية ” ، حرمت اليمنيين هذا العام من أجواء رمضان التي اعتادوها، ومنعت مكبرات الصوت في المساجد، وانتهكت حرمتها بدخولها والقبض على عدد من الأئمة.