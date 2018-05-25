المقاومة اليمنية: سيتم قطع شرايين الحوثيين عن إيران بعزلهم عن الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد الركن صادق دويد المتحدث باسم المقاومة اليمنية ، اليوم الجمعة ، أنه بعزل مليشيات الحوثي الإيرانية عن الحديدة ، يكون تم قطع شرايينها مع إيران.

وأشار ” دويد ” ، إلى أن قوات المقاومة باتت على مشارف الحديدة، موضحًا أن التحيتا بات أمرها محسوما ويتم التخطيط لما بعدها.

يجدر الإشارة إلى أن المقاومة اليمنية وبإسناد من القوات الإماراتية سيطرت على مفرق زبيد والفازة وواصلت تقدمها الميداني باتجاه الحديدة في الساحل الغربي لليمن.