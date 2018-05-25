5 فوائد لعدم تناول السكر لمدة 20 يوما

نورة الشهري (صدى):

قالت طبيبة تغذية ، أنه هناك العديد من الفوائد للتوقف عن تناول السكر لمدة 20 يوماً ، حيث أنه من العناصر الغذائية الضارة بالصحة عند تناولها بكثرة .

1-انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن الامتناع عن تناول السكر لمدة 20 يوم، يساعدك في انخفاض نسبة الكوليسترول بنسبة 10%.

كما أن السكر يسبب حدوث إضطرابات في نسبة الأنسولين، وبالتالي عدم أداء الجهاز العصبي لوظائفه بشكل مثالي، كما يسبب إرتفاع ضغط الدم ويزيد من معدل نبض القلب.

2-فقدان الوزن

كثير من الأشخاص يبذلون مجهوداً كبيراً في حرق الدهون بالجسم، ولا يعرفوا أن للسكر عامل أساسي وكبير لبطء فقدان الوزن.

ومع اتباع رجيم صحي والتوقف عن تناول السكر لمدة 3 أسابيع، سوف تلاحظ أن النتيجة أفضل هذه المرة.

3-نضارة البشرة

قد تندهش من وجود علاقة بين تناول السكر والبشرة، فالسكر يمكن أن يقلل من نضارتها ونقائها، وذلك لأن السكر يخفض من إفراز الكولاجين الذي يساهم في نضارة البشرة، ومع تجنب تناول السكر لمدة 20 يوم إلى شهر، سوف تساعد بشرتك لأن تصبح أكثر إشراقاً وصفاءً.

4-النوم بشكل منتظم

دون أن تشعر، يؤدي السكر إلى إضطرابات في النوم، إذ يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول.

كما أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يساعد في الإصابة بالأرق، أما إذا لم تتناول السكر فسوف يكون أدائك ونشاطك أفضل نهاراً، ونومك أكثر انتظاماً ليلاً.

5-زيادة النشاط اليومي

يساعد تناول السكر في إمداد الجسم بالطاقة، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا التأثير ليتحول إلى كسل وخمول في الجسم، وسوف تشعر بعدها أنك مجهد وتحتاج لتناول سكريات أكثر.

فالسكر يعمل بمثابة الوقود الذي يساعد على الشعور باليقظة، وما إن يتوقف حتى يعود الجسم لما كان عليه، بل ويحتاج كميات إضافية منه، مما يزيد من الأضرار ويؤدي إلى زيادة الوزن.

والبديل المثالي هنا هو الخضروات والفاكهة، التي تمدك بالطاقة والحيوية ولكن بأسلوب صحي ومفيد للجسم.