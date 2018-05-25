رحيل الشهيد هادي شراحيلي .. أحد أبطال المملكة في حربها على الإرهاب

نايف السالم(صدى):

نال الجندي سلطان هادي شراحيلي، أحد أفراد القوات البرية في الحد الجنوبي الشهادة، أثناء تأديته الخدمة الوطنية وواجبه تجاه البلد في إحدى المواجهات مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، تاركاً خلفه طفلة، بعد أن سطر هو وزملائه أروع الملاحم في الذود عن دينه ووطنه.

وتُقام الصلاة على الشهيد ، مساء اليوم الجمعة، في جامع الجوف بهروب شرق منطقة جازان مقر سكن أسرته.

ويُذكر أن الجندي شراحيلي قد التحق بالعمل في القوات المسلحة قبل خمسة أعوام، قبل أن يسجل اسمه شهيدًا ضمن كتيبة شهداء الوطن في الشهر الفضيل.