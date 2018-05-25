بالصور.. أردوغان يدعي حماية الإسلام و يعقد صفقات بالملايين مع إسرائيل
يتعمَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإساءة إلى المملكة دائمًا، وادعاءه أنه حامي الإسلام وقاهر إسرائيل، لكن الأيام تكشف حقيقة صفقاته مع الصهاينة.
وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية تقدمًا كبيرًا على لامستوى التكنولوجي، فقد قامت اسرائيل بتحديث مقاتلات f-4 phantom و f-5 التركيه بصفقة قيمتها 900 مليون دولار.
كما قامت بتحديث دبابات ” M60 ” التركيه الى المعيار SABRA الاسرائيلي بصفقة بلغت قيمتها 700 مليون دولار، وبيع صواريخ Popeye-II , Popeye-I لتركيا في صفقة تجاوز قيمتها 200 مليون دولار.
وفي صفقة تجاوزت قيمتها الـ200 مليون دولار ببيع طائرات ” درونز ” من طراز IAI Heron إلى تركيا .
هذا إضافة إلى وجود نصب تذكاري في منطقة يهود باسرائيل لمؤسس الدولة التركيه اتاتورك، ما يدل على متانة العلاقات التاريخية بينهما.
فهد[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش تكون انت يا اردوغان يا خسيس حتى تجيب سيرة المملكة على لسانك
فيصل[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا العميل الاول للصهيون ويتغى فقط بالقدس
غندورة[ عدد التعليقات: 9687 ] نشر منذ 38 دقيقة
الأجرب يألف الأجرب.