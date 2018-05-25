نجل المعتقل ” حميدان التركي ” يثير تعاطف الآلاف بدعاء الصائم

نايف السالم(صدى):

أثار دعاء نشره ” تركي ” نجل المعتقل السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” ، حالة من التعاطف والتأييد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب تركي، اليوم الجمعة،: “للصائم دعوة عند فطره.. ليكن لوالدي حميدان التركي وجميع الأسرى المظلومين والتائبين منهم نصيبًا من دعواتكم بالفرج العاجل ” ، مضيفًا: ” اللهم فرج لوالدي حميدان التركي ورده لنا واجمعنا به “.

ومن جانبهم، أمَّن الصائمون على دعاء تركي، راجين الله فرجًا قريبًا لكربة والده، وفكًّا لأسره، ونصرًا على من ظلمه.

وفي سياق متصل، نشر تركي منذ فترة ، عبر تويتر، قرار لجنة الإفراج المشروط التي رفضت إخلاء سبيل والده وقررت إعادة النظر في قضيته بعد سنة، قائلا : ” سئمنا تكرار الرفض والتأجيل. وحال والدي في سجنه يزداد سوءًا دون رقيب ولا حسيب ” .

وجدير بالذكر أنَّ القضاء الأمريكي كان قد رفض دعوى تقدم بها المعتقل حميدان التركي بشأن نقله لاستكمال بقية فترة محكوميته (عن إدانته المزعومة بالاعتداء على خادمته الإندونيسية) بالمملكة، في حين قامت ابنتاه بزيارته في السجن في مارس الماضي، وأكدتا أن سجنه الأخير بولاية كولورادو من أصعب الفترات التي قضاها؛ حيث عمد السجانون إلى إيذائه نفسيًّا ونشر الإشاعات التي تثير السجناء ضده، حسب قولهما.