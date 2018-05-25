طقس غد.. بدء التأثر بالعاصفة المدارية ودرجات الحرارة المتوقعة

راشد آل شريه(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، مؤكدة على بدء تأثير العاصفة المدارية.

وأوضحت الهيئة، أن ستهطل أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران ( الخرخير ) والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ).

وأضافت: ” يستمر النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض كذلك على منطقة نجران.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة.