وفاة طفلة في عمان جراء إعصار مكونو

مسقط(صدى):

وصل إعصار مكونو، عصر الجمعة، سواحل سلطنة عمان بسرعة 170 كم/ساعة، وضرب الإعصار صلالة والسواحل الجنوبية للسلطنة.

من جانبها، أعلنت السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً، بسبب اصطدامها في جدار منزل إثر قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

يذكر أن السلطات العمانية، كانت قد أطلقت تحذيراتها للمواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة.

وبدأت الرياح والأمطار في التصاعد بعد فجر اليوم اجمعة، واجتاحت موجات مد قوية الشواطئ السياحية الفارغة.