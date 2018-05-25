إشادة واسعة بالحلقة التاسعة من مسلسل ” شير شات “

نورة الشهري (صدى):

قال فايز المالكي الممثل وأحد نجوم مسلسل ” شير شات ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحلقة التاسعة من المسلسل هي رسالة لكل شاب وفتاة سعودية، بإنهم عماد هذا الوطن، وهم من يبنوه. قائلا: ” أنتم من يبني وطنكم .. زمن راعي الكرفته رااااح أنتم عماد الوطن ” .

ومن جانبه غرد أحد المواطنين قائلا أن الحلقة التاسعة تنصف شباب و شابات البلد، طالما هناك دعم من سمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله، سوف يبني أبناء البلد ويعملون باجتهاد وعزيمة و يبدعون في كل المجالات وتصل السعودية للقمة بجهود أبنائها .