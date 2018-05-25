الهلال يؤجل استبعاد بعض اللاعبين لنهاية المعسكر الخارجي

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عن إرجاء استبعاد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المحليين، إلى حين انتهاء معسكر الفريق الخارجي ضمن إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الرياضي المقرر في يوليو المقبل، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق.

وكانت قد قررت إدارة الهلال الأسبوع الماضي استبعاد عبدالله الزوري، وفيصل درويش، وماجد النجراني من حسابات الفريق للموسم المقبل، على أن يتم لاحقًا إعلان الأسماء المستبعدة الأخرى من اللاعبين؛ وذلك للوصول إلى العدد المحدد للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين (28 لاعبًا) .

وفي الجهة الأخرى، طالب الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق اللاعبين، بأداء حصة تدريبية عند الـ5.00 من عصر اليوم، أي قبل وقت الإفطار الرمضاني بساعة ونصف الساعة، على أن يستمر التدريب 40 دقيقة فقط في صالة الإعداد البدني، في ظل تجهيز وجبة إفطار خفيفة في النادي، ثم يغادر بعدها اللاعبون الذين سيتمتعون بالراحة من التدريبات غدًا السبت.