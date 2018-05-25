غرق 3 سباحين يحاولون التقاط سيلفي في بركة عميقة

نيودلهي(صدى):

تعرض 3 سباحين هنديين من نفس العائلة، لنهاية مأساوية، حيث غرقوا أثناء محاولتهم التقاط ” سيلفي ” بكاميرا هاتف محمول في بركة عميقة.

وكشفت الشرطة الهندية تفاصيل الواقعة مؤكده أنه التقط السباحون صورًا في البداية وهم يقفون في مياه ضحلة قبل أن ينزلق أحدهم إلى منطقة عميقة ويهرع الآخرون لإنقاذه.

حيث عثرت الشرطة في وقت لاحق على جثثهم في غوديدهام بالهند بعد يوم واحد من إبلاغ العائلة عن اختفائهم.

وقالت الشرطة إنها عثرت على هاتف محمول بجوار البركة، وتمكنوا من اكتشاف تفاصيل الحادث المأساوي.