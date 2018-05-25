رسالة ” عادل إمام ” للمشاهدين عبر ” truecaller ” تثير ضجة بين المتابعين
أثار النجم المصري عادل إمام ضجة واسعة عبر مواعق التواصل الاجتماعي ، عقب تداول رسالة تركها النجم للمتابعين عبر تطبيق ” truecaller ” .
حيث تم تداول رقم هاتف ظهر في مسلسل ” عوالم خفية ” من بطولة النجم عادل إمام، حيث ادعى البعض أن النجم عادل إمام ترك رسالة هامة للمشاهدين ستراها حين البحث عن الرقم في تطبيق ” truecaller ” ، وتقول الرسالة ، ” يا تافه شوف حاجة مفيدة تعملها. عادل امام ” .
وحاول العديد من المتابعين التواصل مع صاحب الرقم إلا ان الرقم كان مغلق، وبعد البحث عنه في برنامج ” truecaller ” ظهر باسم النجم عادل إمام ، ولم تظهر أي رسالة ، ما أثار الكثير من السخرية والتعليقات الطريفة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناس فاضية و تافهة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناس تافهة