لأول مرة.. ” أبشر ” يظهر صور البنات والزوجات
أعلن نظام ” أبشر ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن البدء في إظهار صور التابعين من النساء، على بوابته الالكترونية، وذلك على خلاف ما كان سائداً في السابق بحجب صورهن، مؤكدا أن الصور تظهر فقط في حسابي ولي الأمر والتابع فقط.
ويُذكر أن هذه التصريحات جاءت في ضوء إجابة نظام ” أبشر ” على سؤال لأحد المغردين عن سبب ظهور صور الزوجات والبنات على النظام، قائلَا: ” أخي الكريم، صور التابعين تظهر في حساب ولي الأمر فقط وفي حساب التابع ” .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان ؟ 2030
qlq[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 1 ساعة
kk
كويس
ابو احمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
(انه الخطر القادم)
انه التحرر بعينه …. حسبنا الله ونعم الوكيل
بدايتها راح يقولوا انه يظهر فقط لولي الامر والتابع فقط … وغدا للملأ ..
وبتنا ع عتبة
(الخوف من المجهول القادم)
يارب استرها معانا نسألك يا الله بأن تحفظ بلادنا من شر الفتن ونعوذ بك من زوال النعم واستبدالها بالنقم
يارب احفظ بلادنا وبلاد المسلمين كافة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17018 ] نشر منذ 17 دقيقة
ايش المشكله اذا ضهرت الصور التابعين
الصور تظهر لموظف الجوزات وعند المنافذ خارج المملكه