لأول مرة.. ” أبشر ” يظهر صور البنات والزوجات

علي القحطاني(صدى):

أعلن نظام ” أبشر ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن البدء في إظهار صور التابعين من النساء، على بوابته الالكترونية، وذلك على خلاف ما كان سائداً في السابق بحجب صورهن، مؤكدا أن الصور تظهر فقط في حسابي ولي الأمر والتابع فقط.

ويُذكر أن هذه التصريحات جاءت في ضوء إجابة نظام ” أبشر ” على سؤال لأحد المغردين عن سبب ظهور صور الزوجات والبنات على النظام، قائلَا: ” أخي الكريم، صور التابعين تظهر في حساب ولي الأمر فقط وفي حساب التابع ” .