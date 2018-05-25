التعليم تصدر تعميما وتوقف صرف رواتب شاغلي الوظائف المنقولين

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع قطاعات التعليم العام وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، تضمن نتيجة حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الهجري الجاري.

وأكدت الوزارة في تعميمها، على إدارة الموارد البشرية بإدارات التعليم أن ترسل ملفات شاغلي الوظائف التعليمية، وبها إخلاء الطرف، إلى إدارة التعليم المنقولين إليها رسميًا.

وأشارت إلى أن إرسال الملفات يتم في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من بداية العام الدراسي، كما تضمن التعميم إيقاف صرف رواتب شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين إلى إدارات تعليم أخرى بنهاية شهر ذي الحجة لعام 1439هـ.

وأضاف أن الرواتب سيتم صرفها من إداراتهم المنقولين إليها بعد التاكد من مباشرتهم فيها، بدءًا من شهر محرم 1440، مؤكدًا أن من لم يباشر خلال خمسة عشر يومًا يعامل حسب الأنظمة والتعليمات.

كما شمل التعميم، أن لا يتم إصدار أي قرار تكليف أو توجيه أو نقل إو إخلاء طرف، لأي من شاغلي الوظائف التعليمية أكان للتشكيلات الإشرافية أو المدرسية أو لأي نوع من أنواع التسرب أو التفريغ أو البرامج النوعية أو البرامج التطويرية الخارجية أيا كان نوعها أو مدتها، إلا عن طريق شؤون المعلمين في إدارة التعليم بعد دراسة وفر التخصصات وفق الإمكانية.

وأوصى التعميم بإيقاف التسرب بجميع أنواعه، وكذلك التفريغات، وإنهاء الخدمة، والإجازات بأنواعها، والتكليفات للتشكيلات الإشرافية، والمدرسية، وبرامج التطوير؛ حتى يتم الاطمئنان على تسديد الصف الدراسي وانتظام سير العملية التعليمية، على أن يستثنى من ذلك تكليف قادة المدارس التي لا يمكن تسديدها بالوكلاء من داخل القطاع.