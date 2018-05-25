قائد المغرب: أجواء المونديال رائعة ونسغى لتشريف بلادنا

نواف السالم(صدى):

أبدى قائد منتخب المغرب المهدي بنعطية، حماسه وفخره بالمشاركة في مونديال روسيا 2018 وتمثيل بلاده في هذا الحدث العالمي الضخم.

وأكد ” بنعطية ” في تصريحات له أن أجواء الاستعداد للمونديال جيدة ورائعة، قائلًا ” انطلقت الاستعدادات بالصخيرات للمشاركة في المونديال، الأجواء جيدة ورائعة، وتساعد على خوض التدريبات، اللاعبون يعرفون المسؤولية الملقاة عليهم ” .

وأوضح أن هدفهم تشريف الكرة المغربية في مونديال روسيا وتقديم مستويات جيدة وإدخال السرور والبهجة على قلوب الجمهور المغربي، قائلًا ” نتمنى الظهور بصورة جيدة في مونديال روسيا ” .