ليستر يبيع ” محرز ” ب 75 مليون جنيه إسترليني للمانشستر

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي ليستر سيتي عن الثمن الذي يرغبه لبيع نجم رياض محرز لمانشستر سيتي، حيث أصبحت إدارة ” ليستر ” الآن متقبلة، لفكرة بيع محرز لأبطال البريميرليج،

واشترط نادي ليستر سيتي لإتمام الصفقة الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، بواقع 60 مليونًا كمبلغ أساسي، بالإضافة إلى 15 مليونًا كمتغيرات، وفقا لأداء اللاعب، وتحقيقه لبعض الأهداف مع السيتي.

وألمح ” محرز ” ، البالغ من العمر 27 عاما، مؤخرا، إلى أنه ما زال مهتما بالرحيل لملعب الاتحاد، وكان الجزائري قريبا من الانضمام للسيتي، في يناير الماضي، لكن تعنت إدارة ليستر منع إتمام الصفقة.