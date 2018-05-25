طرق بسيطة على إطارات سيارتك من التلف بفعل حرارة الصيف

متابعات(صدى):

تتأثر أجزاء السيارة بفعل الحرارة المرتفعة، والإطارات أبرز الأجزاء المعرضة للتلف في هذا الشأن .

لذا نستعرض هنا كيفية الحفاظ عليها خلال الصيف.

1- فحص الإطار

يجب فحص الإطارات جميعها بإنتظام ظاهريا وداخليا حتى نكتشف أي أضرار مبكرا من ثقب لمسامير أو تمزق بالإطار أو بروز الأسلاك الداعمة.

2 – استبدال الإطار

وفقا لآراء الخبراء يجب استبدال اطارات السيارة كل 5 سنوات للبلدان ذات الأجواء الحارة، أو عند قطع مسافة 50,000 كيلومتر، مع الأخذ في الحسبان الظروف الجوية وطريقة القيادة وجودة الطرق التي تسير بها السيارة.

3- ضغط الإطار

حيث أن فحص ضغط الإطارات من الأمور التي يجب مراجعتها بانتظام، وذلك لأنه في حالة انخفاض الضغط بالإطار تتأثر الكفاءة والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح، وتتلف الإطارات بالاحتكاك بالطريق، وزيادة الضغط مع الحرارة يؤدي لتمدد الهواء بالإطار مما يسبب الانفجار.

4- تبديل الإطارات الامامية بالخلفية والعكس

لإطالة عمر إطار سيارتك، عليك وفقا للخبراء تبديلها كل 6,000 كلم عبر تبديل إطارات السيارة الخلفية مع الأمامية والعكس.

5 – اتزان الإطارات

حال شعورك باهتزاز السيارة على السرعات العالية، يجب فحص الاتزان للإطارات والقيام بعملية ترصيص لها، فالحفاظ على توازن الإطارات يسهم في إطالة عمرها الافتراضي.

6 – الأحمال الزائدة

من العوامل التي تسرع من عملية تلف الإطارات هي تحميل السيارة بأوزان زائدة عن قدرتها، مما يجعلها تحتك أكثر بالطرق ومع الحرارة الشديدة يتلف الإطار، وأيضا يؤدي لضعف الفرامل واستهلاك أكبر للوقود.

7 – فحص زوايا الإطارات

حال وجدت السيارة تميل أو تنحرف أثناء القيادة، يجب فحص ميزان الإطارات، لأن الاطارات التي تحتاج إلى ضبط الزوايا يمكن أن تعرض السائق للخطر وعدم القدرة على السيطرة على مقود السيارة، وأيضا تتأثر كفاءة الإطارات.​