قطر فضائحها عالمية.. دعوى قضائية من رجل أعمال أمريكي بـ ” القرصنة “

طلال الضوي(صدى):

تلاحق الفضائح السلطات القطرية أينما ذهبت، لتصبح فضائحها عالمية وتلاحقها الشكاوى والإدانات من كافة دول العالم الغربي قبل العربي.

وفي آخر شكوى تقدم إليوت برويدي رجل أعمال أمريكي من كبار داعمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكوى جديدة ضد قطر يتهمها بالعمل على قرصنة بياناته؛ للنيل من سمعته وثنيه عن انتقاد دعم الدوحة للإرهاب وتحسين صورتها.

وأكد ” برويدي ” أن قطر استعانت بعميل بريطاني سابق دافيد مارك باول وعنصر سابق من المخابرات المركزية الأمريكية كيفن شالكر لاستهدافه، وحثه على تحسين صورة قطر والتراجع عن انتقادها على خلفية دعمها للإرهاب.

ولم تكن هذه الشكوى الأول التي يتقدم بها ” برويدي ” ضد قطر، حيث أنه رفع دعوى ضد الدوحة فيما سبق، حيث حاولت الدوحة وقتها استهداف رجل الأعمال لانتقاده ممارساتها في دعم الإرهاب ونشر الفوضى بالشرق الأوسط.

وأشار ” برويدي ” إلى أن الدعوى الجديدة المقدمة بمثابة تعديل للدعوى الأولى التي رفعها في مارس الماضي، وذلك بعد إطلاق قطر حملة من خلال الانترنت ضده حتى تستطيع إسكاته.

كما لفت إلى أن الدوحة أطلقت حملة بملايين الدولارات خلال العام الماضي حتى تطرد عنها شبهة الإرهاب التي تلاحقها، بسبب ارتباطها بكل من القاعدة وطالبان وتنظيم الإخوان وحماس.