كابتن طائرة يوجه رسالة هامة للمدخنين المسافرين

نورة الشهري(صدى):

وجَّه كابتن طائرة، رسالة هام إلى المدخنين الذين يرغبون في السفر هذا الصيف عبر الطائرة.

وأشار إلى أن هناك بعض المدخنين لا يتحملون الصمود في مدة السفر، ويدخلون إلى دورات المياه حتى يدخنون، وأحيانًا يعبثون في أجهزة الإنذار للتغطية على الدخان، قائلًا: ” هذا بحد ذاته جريمة ” .

وأضاف أن ما يقوم بذلك يُعرض المسافرين والطائرة إلى الخطر، مشيرًا إلى أن صوت الإنذار الذي يعبث به يعكر صفو الفريق ويوتره، لأنه يعني أن الطائرة فيها حريق، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يُعرِّض نفسه للجزاء.