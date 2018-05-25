الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على منطقة نجران

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” من هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من ( 75) كم/س مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى إنعدام في الرؤية الأفقية .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في تدوينتها، اليوم الجمعة، أن هذه الأمطار الرعدية سوف تستهدف منطقة نجران، الخرخير، الشريط الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان، وأجزاء من صحراء الربع الخالي بالإضافة إلى الطريق الواصل إلى شرورة .

وكشفت الهيئة أن هذا الطقس الرعدي يبدأ من غدا السبت ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 مايو الجاري .