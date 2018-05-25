فيديو يوثق مغادرة قتلة رئيس بلدي بريدة من أحد الفنادق
أظهر مقطع فيديو، قتلة رئيس المجلس البلدي في بريدة، الدكتور إبراهيم الغصن، أثناء مغادرتهم أحد فنادق المحافظة، بعد ارتكابهم الجريمة والانتهاء منها.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض عليهم قبل مغادرتهم المملكة، والذين تبيَّن أن أحدهم من أقارب زوجة الضحية من الجنسية السورية ومقيم في ألمانيا، بحسب مصادر.
وأكدت المصادر، أن المجني عليه قتل في منزله وفي غرفة نومه، مشيرة إلى أن الجناة نقلوا الجثة لموقع قريب من المنزل وألقي هناك.
يذكر أن الجثة عثر عليها ملقاة على الأرض، داخل أحد المستودعات قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة بالقصيم.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني عصابه من السوريين… ويجي فدغه يقول حادث فردي… ثبتوا هذا الخبر على الشريط ليتأكد الجميع ان هذه الجنسيه متأصل فيها الاجرام واكبر خطر على امن واقتصاد البلد.. وضرورة حظرها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4372 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله الذي مكن رجال الامن من القض عليهم
qlq[ عدد التعليقات: 2104 ] نشر منذ 51 دقيقة
ge
ضريبة الزواج من حثالات الشعوب
مثال حى للمقبلين ع الزواج مناجانب
الواقع[ عدد التعليقات: 6203 ] نشر منذ 44 دقيقة
مسكين رحمه الله تزوج قاتلته
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 38 دقيقة
الموضوع ليس عنصريه أو حقد .. بل هو تحكيم عقل وفهم… هناك جنسيات تدخل المملكه ويستفاد منها كأيدي عامله وقد اثبتت نجاحها …
ولاكن المصيبه والكارثه والطامة الكبرى ان هناك جنسيات هي شر وبلاء دخلت البلد لتأخذ وربما تسلب وتقتل وتفسد وتخل بالأمن دون ان يستفاد منها…
من هذه الجنسيات السوريه والفلسطينيه… هل رأيتم سوري أو فلسطيني عامل …ابداً اغلبهم يعملون لحسابهم الخاص أو مدراء لشركات وغيرها أي انهم السبب الأول لبطالة الشباب السعودي فهو صاحب الحق بوظائفهم…..
والله ما كتبت هذه الكلمات إلا حب بهذا الوطن وابنائه وخوفاً على خيرات البلد التى صادرها الغريب من بين يدي اصحابها….
ولدي ثقة كبيرة بقيادة الحزم والعزم بأن لا يخرج رمضان إلا وقد استبشر الشعب بحضر دخول هذه الجنسيات ألتي تأخذ ولا تعطي … وهذا حق مشروع لأي دوله بالسماح لمن تريد بدخول اراضيها … ولي اقتراح بسيط وهو امكانية تقليص دخول هذه الجنسيات إلى واحد بالمئة من تعدادها الحالي ..هذا في حالة عدم الرغبه بعمل حضر تام
المر[ عدد التعليقات: 1335 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحم المقتول تاامروا عليه ظلم بدون وجه حق الحمد لله اللي انكشفوا بسرعه لان لو غادروا
ج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
المشكلة متكررة تو قبل اقل من سنة سورية في القصيم تتآمر على زوجها السعودي وذلك بتنسيق مع شخص من جنسيتها وقتل السعودي ورميه في الصحراء وتم اكتشاف القصة كاملة من رجال الأمن وان السوريه تريد قتل السعودي والاستفادة من ماله وراتبه والزواج من السوري !! يعني ياسعودي وياسعودية الأجانب لا يريدونك الا لشيء واحد وهو ((( توفير العلف لهم )))
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 31 دقيقة
انته صادق في كلامك ..ياشيخ نجر..والله صادق..
المر[ عدد التعليقات: 1335 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحم المقتول تاامروا عليه ظلم بدون وجه حق الحمد لله اللي انكشفوا بسرعه لان لو غادروا
ج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
المشكلة متكررة تو قبل اقل من سنة سورية في القصيم تتآمر على زوجها السعودي وذلك بتنسيق مع شخص من جنسيتها وقتل السعودي ورميه في الصحراء وتم اكتشاف القصة كاملة من رجال الأمن وان السوريه تريد قتل السعودي والاستفادة من ماله وراتبه والزواج من السوري !! يعني ياسعودي وياسعودية الأجانب لا يريدونك الا لشيء واحد وهو ((( توفير العلف لهم )))
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17011 ] نشر منذ 18 دقيقة
تذكرني بحادثه حوطة بني تميم
الزوجه سوريه اتفقت مع واخد سوري وقتل زوجها السعودي
ج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
ج [ عدد التعليقات: 1 ]
25/05/201م
وقصة البناني الذي في مكة المكرمة وتآمر على زوجته السعوديه مع أشخاص من جنسيتها لسرقة مالها
والزوج المصري الي في جده حيث قام بضرب زوجته السعوديه بمساعدة زوجته المصرية ضرب مبرح
لذلك الزواج من اجل ( العلف ) نهايته الحتمية الموت والمصائب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 14 دقيقة
قبل ثلاثة اعوام تتذكرون السوريه التي اتفقت مع حبيبها السوري لقتل زوجها السعودي شمال الرياض….
واليوم هذه السوريه تستقدم قريبها من ألمانيا لقتل زوجها وبغرفة نومه……
ثم يطلع لنا ابو صطيف فدغه ابن ستين فدغه يقول لا تعممون…
يكفينا قول المصطفى لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين…
السوريين والفلسطينيه استغلوا الأعلام الدولي لتشويه صورة اي بلد لا يفتح لهم ابواب خيراته..
وهذا ضعف منا .. فهذه اكبر دوله بالعالم امريكا لم تسمح بدخول غير عشرة آلاف ابو صطيف لأراضايها وعلى مدى ثلاث سنوات ….
فلماذا لا ينشأ مخيمات اضافيه على حدود سوريا ويرحلون اليها… فلن يكلف انشائها وتشغيها واحد بالمئة مما يصرف على الواحد منهم وهو داخل البلد ..هذا غير مشاكلهم الأمنيه وغيرها
X[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذي ثاني حادثة طرفها زوجة سورية ورجل سعودي حدثت بالرياض قبل ثلاثة اعوام ،،، اعتبروا يامن تفكرون تتزوجون غير سعودية
zezu[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 14 دقيقة
جنسية واطية للأسف..عصابات الاسد الواطي.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 8 دقائق
هذه الحادثه وغيرها … يجب ان تنبهنا لخطر بعض الجنسيات .. ويجب عمل مراجعه كامله لكل جنسيه واستبعاد وحضر أو تقليص اعداد الخطر منها حتى لا يكون الباب على الغارب