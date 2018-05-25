فيديو يوثق مغادرة قتلة رئيس بلدي بريدة من أحد الفنادق

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قتلة رئيس المجلس البلدي في بريدة، الدكتور إبراهيم الغصن، أثناء مغادرتهم أحد فنادق المحافظة، بعد ارتكابهم الجريمة والانتهاء منها.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض عليهم قبل مغادرتهم المملكة، والذين تبيَّن أن أحدهم من أقارب زوجة الضحية من الجنسية السورية ومقيم في ألمانيا، بحسب مصادر.

وأكدت المصادر، أن المجني عليه قتل في منزله وفي غرفة نومه، مشيرة إلى أن الجناة نقلوا الجثة لموقع قريب من المنزل وألقي هناك.

يذكر أن الجثة عثر عليها ملقاة على الأرض، داخل أحد المستودعات قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة بالقصيم.

اقرأ أيضًا: سيدة متورطة في جريمة قتل رئيس بلدي بريدة