أسباب ضعف مكيف السيارة مع حرارة الصيف وكيفية تقويته

متابعات(صدى):

أوضح خبير في مجال السيارات ، أنه مع دخول فصل الصيف بحرارته العالية يشتكي الكثير من قائدي السيارات من ضعف قوة تبريد مكيف السيارة، ومع هذه الحرارة الشديدة أصبح التكييف ليس من كماليات السيارات لكنه عنصر لا يمكن الاستغناء عنه.

ويرجع ضعف التكييف مع بداية فصل الصيف لعدة أسباب منها :

1- تجمد الفريون

عدم تشغيل المكيف في الشتاء يؤدي إلى تجمد غاز الفريون وهو المسؤول عن التبريد، ويصبح الهواء الخارج من هوايات التكييف ضعيفا، لذا ينصح الخبراء بتشغيل التكييف كل أسبوع في الشتاء لمدة 10 دقائق، وهنا يجب الذهاب إلى فني ليقوم بسحب الفريون المتجمد ويضخ فريون جديد.

2- تسريب الفريون

ويحدث نتيجة حدوث تشققات في حلقات المطاط الصغيرة الموجودة بين وصلات ومواسير دائرة تكييف السيارة، مما يسرب غاز التبريد، والحل تغيير هذه الحلقات بمعرفة فني المكيفات.

3- الصيانة الدورية

حيث أن هناك أجزاء يتكون منها نظام التكييف، من “كمبروسر وخراطيم وفلتر وكويل داخلى”، كلها يجب التأكد من سلامتها، فيقوم الفنى بضغط دائرة التكييف ليتأكد من سلامتها، وعدم تسريبها للهواء، ويضع الكمية المناسبة من الزيت و الفريون، حتى تصبح دائرة التكييف سليمة، ولا تسبب لك مشاكل.