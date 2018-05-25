نجم الأوروغواي عن المونديال: لا نفكر في تحقيق اللقب

ماجد محمد(صدى):

صرّح الأوروغوياني دييجو لاكسالت، لاعب جنوى الإيطالي، أن منتخب بلاده لا يفكر في تحقيق لقب كأس العالم في روسيا 2018، ولكن كل ما يفكر به هو عبور دور المجموعات.

وأكد ” لاكسالت ” قائلًا: ” لا نفكر في تحقيق اللقب، بالتأكيد لسنا من المرشحين، علينا أولا التفكير في عبور دور المجموعات ” ، متابعًا: ” اللعب في الدفاع أو في الوسط؟ مستعد للمشاركة في أي مركز ” .

ومن الجدير بالذكر، أن منتخب الأوروغواي يقع في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية ومصر وروسيا.