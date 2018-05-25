نجم الأوروغواي عن المونديال: لا نفكر في تحقيق اللقب
صرّح الأوروغوياني دييجو لاكسالت، لاعب جنوى الإيطالي، أن منتخب بلاده لا يفكر في تحقيق لقب كأس العالم في روسيا 2018، ولكن كل ما يفكر به هو عبور دور المجموعات.
وأكد ” لاكسالت ” قائلًا: ” لا نفكر في تحقيق اللقب، بالتأكيد لسنا من المرشحين، علينا أولا التفكير في عبور دور المجموعات ” ، متابعًا: ” اللعب في الدفاع أو في الوسط؟ مستعد للمشاركة في أي مركز ” .
ومن الجدير بالذكر، أن منتخب الأوروغواي يقع في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية ومصر وروسيا.
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