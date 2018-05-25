بعد تأثر ظفار بـ ” ميكونو ” .. تجديد إغلاق مطار صلالة

مسقط(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن تأثر محافظة ظفار بالإعصار ” ميكونو ” ؛ مما أدى إلى تمديد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غدٍ السبت لمدة ٢٤ ساعة أخرى.

وكانت الهيئة قد أكدت، أول أمس، أن قرار الإغلاق جاء حرصًا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري ميكونو، لافتةً إلى أنها تتعامل مع خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني المتأثرة بحركة الإعصار بتحويل مساراتها إلى مسارات بديلة وفقًا لتطورات الحالة.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز الإعصار المداري ” ميكونو ” يبعد نحو 450 كم عن سواحل محافظة المهرة مع فرص لأمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع الموج عند اقتراب الإعصار بين 5-7 أمتار.