  • الجمعة 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم حلا الترك وتنفي وجود شبه بينها وبين ابنتها

بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم حلا الترك وتنفي وجود شبه بينها وبين ابنتها

بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم حلا الترك وتنفي وجود شبه بينها وبين ابنتها
أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت دنيا في الفيديو ” إن ابنتها غزل لا تشبه أختها حلا الترك، موضحةً أن ” غزل تشبه جدتها ” .

وأضافت ، لا أريد أن تعيش ابنتي حياة غريبة بل أن تعيشها بشكل عادي كأي طفلة في سنّها وأن تنتبه إلى دروسها .

وتابعت قولها بإنها لا تريدها أن تكون منافقة وبـ 20 ألف وجه.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *