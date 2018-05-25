بالفيديو.. دنيا بطمة تهاجم حلا الترك وتنفي وجود شبه بينها وبين ابنتها

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت دنيا في الفيديو ” إن ابنتها غزل لا تشبه أختها حلا الترك، موضحةً أن ” غزل تشبه جدتها ” .

وأضافت ، لا أريد أن تعيش ابنتي حياة غريبة بل أن تعيشها بشكل عادي كأي طفلة في سنّها وأن تنتبه إلى دروسها .

وتابعت قولها بإنها لا تريدها أن تكون منافقة وبـ 20 ألف وجه.