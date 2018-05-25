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بالفيديو.. قتال عنيف بين مارة وكلب لإنقاذ طفل من أنيابه

بالفيديو.. قتال عنيف بين مارة وكلب لإنقاذ طفل من أنيابه
بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لقطات مرعبة لمارة يقاتلون كلبا لإنقاذ طفل صغير من أنيابه.

وأظهر الفيديو ، الطفل وهو مستلقيا على الأرض ويصرخ بعدما هاجمه كلب بيتبول وحاول غرز أسنانه الحادة في ساقه أمام متجر للحيوانات الأليفة في بلدة تشونغتشينغ الصينية .

ويمكن رؤية صاحب المحل البالغ من العمر 31 عاما، وهو يصارع الحيوان ويحاول تحرير الفتى من فكيه.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنـــــا .


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